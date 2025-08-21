पौध किस्म रजिस्ट्री में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, अब तक 650 किस्मों को मिला सर्टिफिकेट, जानें सबसे आगे कौन?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पौधों की विविधताओं का भरमार है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में पौध किस्म रजिस्ट्रेशन के मामले में राज्य दूसरे नंबर पर आता है। राज्य में अभी तक 650 पौधा किस्मों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। राज्य से अभी तक 2500 आवेदन किए गए थे, जिसमें से 650 को सर्टिफिकेट मिला है। सबसे ज्यादा 1526 आवेदन चावल के किस्मों के हैं, जिसमें से 608 किस्मों की रजिस्ट्री हो चुकी है।