9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

पहले प्रकृति वंदन, फिर रक्षा बंधन… संकल्प ने सींच दी धरा, भाई-बहन ने 8 साल में 28 हजार पेड़ लगाए

Raksha Bandhan 2025: भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन यदि पेड़ पौधों रक्षा का पर्व बन जाए तो प्रकृति भी खिल उठती है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 09, 2025

पहले प्रकृति वंदन, फिर रक्षा बंधन (Photo- Patrika)
पहले प्रकृति वंदन, फिर रक्षा बंधन (Photo- Patrika)

Raksha Bandhan 2025: भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन यदि पेड़ पौधों रक्षा का पर्व बन जाए तो प्रकृति भी खिल उठती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा अर्पण महाभियान समिति ने रक्षाबंधन को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने की ऐसी ही अनूठी और अनुकरणीय मिसाल पेश की है।

पिछले आठ साल से ‘पहले प्रकृति वंदन फिर रक्षा बंधन’ मिशन के तहत समिति के सदस्य अब तक 28000 से ज्यादा पौधे लगाकर उनकी रक्षा का संकल्प ले चुके हैं। अरपा नदी के किनारे लगाए गए ये पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं। समिति के 220 सक्रिय सदस्यों ने न केवल पौधे लगाए, बल्कि देखभाल भी करते हैं।

ये भी पढ़ें

कला और समर्पण की मिसाल: जगदलपुर की बेटी ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया पैडी पोट्रेट, देखकर खुश हुए मोदी
रायपुर
पीएम मोदी के लिए पैडी पोट्रेट तैयार (फोटो सोर्स- X हैंडल)

कलाई पर दिखेगी गौंडी कला…

मंडला जिले की अनोखी गौंडी कला कलाई पर नजर आएगी। नैनपुर और मंडला विकासखंड की स्वयं सहायता समूह की 52 महिलाएं गौंडी चित्रकारी कर ऊन, मोती, गोटा पत्ती और अन्य सजावटी सामग्री से राखियां बना रही हैं। इन राखियों की कीमत 25 से 100 रुपए तक है। इसके लिए गिफ्ट पैक भी तैयार किया गया है, जिसमें दो गौंडी राखियां, दो गौंडी पेंटिंग वाले रूमाल, आंवला कैंडी और दो आंवला के लड्डू हैं।

रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहनों का ही नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। इसलिए हम इस दिन पेड़ को राखी बांधने के बाद उसे हरित भाई बनाकर हरियाली की डोर को मजबूत करते हैं। -श्याम मोहन दुबे, समिति के संरक्षक

ये भी पढ़ें

Patrika Harit Abhiyan: पत्रिका हरित प्रदेश अभियान, आइकॉन सोलर इन पावर टेक्नालॉजी ने किया पौधरोपण
रायपुर
Patrika Harit Abhiyan: पत्रिका हरित प्रदेश अभियान, आइकॉन सोलर इन पावर टेक्नालॉजी ने किया पौधरोपण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / पहले प्रकृति वंदन, फिर रक्षा बंधन… संकल्प ने सींच दी धरा, भाई-बहन ने 8 साल में 28 हजार पेड़ लगाए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.