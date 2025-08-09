पहले प्रकृति वंदन, फिर रक्षा बंधन… संकल्प ने सींच दी धरा, भाई-बहन ने 8 साल में 28 हजार पेड़ लगाए

मंडला जिले की अनोखी गौंडी कला कलाई पर नजर आएगी। नैनपुर और मंडला विकासखंड की स्वयं सहायता समूह की 52 महिलाएं गौंडी चित्रकारी कर ऊन, मोती, गोटा पत्ती और अन्य सजावटी सामग्री से राखियां बना रही हैं। इन राखियों की कीमत 25 से 100 रुपए तक है। इसके लिए गिफ्ट पैक भी तैयार किया गया है, जिसमें दो गौंडी राखियां, दो गौंडी पेंटिंग वाले रूमाल, आंवला कैंडी और दो आंवला के लड्डू हैं।