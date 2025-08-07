राखियों में दिखा गांव का रंग! बालोद में धान और बांस से बनी राखी, अब तक 7 हजार बिक चुकी…

उन्होंने बताया कि बीते साल 21 हजार नग राखियां 2.65 लाख रुपए बेचा गया। इस वर्ष भी अभी तक 8500 राखियां बना ली गई हैं। इसमें 7000 राखियां बेची जा चुकी हैं। 8 स्वसहायता समूह की 21 महिलाएं राखियों का निर्माण कर रही हैं। लगभग 10 हजार राखी बनाने का लक्ष्य है। इन समूहों को प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी सहयोग प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही कुछ बड़े व्यापारियों को सैम्पल भेज ऑर्डर भी प्रदाय कराया जा रहा है।