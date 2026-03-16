जलकुंभी अब बोझ नहीं, रोजगार का अवसर… बिलासपुर की नीरजा बना रहीं साड़ी, बायोडिग्रेडेबल पेपर और सजावटी उत्पाद

नीरजा का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य जलकुंभी के कारण होने वाले जल प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण अनुकूल टेक्सटाइल उत्पाद विकसित करना और ग्रामीण महिलाओं व युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इस नवाचार को यदि बड़े स्तर पर बढ़ावा मिले तो जलकुंभी जैसी समस्या का समाधान भी निकल सकता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी इस पहल को सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।