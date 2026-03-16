बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं...(photo-patrika)
CG Ration Card Verification: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इसी के तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिले में वर्तमान में पांच लाख से अधिक राशन कार्ड दर्ज हैं। प्रशासन द्वारा इन कार्डों की पात्रता की जांच और नवीनीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब एक लाख 40 हजार से अधिक कार्डधारकों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन किया जा चुका है। इस जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आर्थिक रूप से संपन्न परिवार भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे थे।
जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान ऐसे कार्डधारकों की पहचान की जा रही है जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। इनमें बड़े किसान, आयकरदाता और आर्थिक रूप से संपन्न लोग शामिल हैं। ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे।
जैसे ही जांच अभियान तेज हुआ है, वैसे ही उन प्रभावशाली और संपन्न परिवारों में हलचल बढ़ गई है जिन्होंने नियमों के विपरीत राशन कार्ड बनवा रखे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है और किसी भी अपात्र व्यक्ति को सरकारी राशन का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। अपात्र लोगों के हटने से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण व्यवस्था में अधिक सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता की समीक्षा की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाए जाने वाले सभी राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग