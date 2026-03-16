बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं…

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। अपात्र लोगों के हटने से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण व्यवस्था में अधिक सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता की समीक्षा की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाए जाने वाले सभी राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।