16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं…

CG Ration Card Verification: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 16, 2026

बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं...(photo-patrika)

बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं...(photo-patrika)

CG Ration Card Verification: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इसी के तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

CG Ration Card Verification: पांच लाख से अधिक राशन कार्डों की हो रही जांच

जिले में वर्तमान में पांच लाख से अधिक राशन कार्ड दर्ज हैं। प्रशासन द्वारा इन कार्डों की पात्रता की जांच और नवीनीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब एक लाख 40 हजार से अधिक कार्डधारकों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन किया जा चुका है। इस जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आर्थिक रूप से संपन्न परिवार भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे थे।

अपात्रों की सूची तैयार

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान ऐसे कार्डधारकों की पहचान की जा रही है जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। इनमें बड़े किसान, आयकरदाता और आर्थिक रूप से संपन्न लोग शामिल हैं। ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे।

जैसे ही जांच अभियान तेज हुआ है, वैसे ही उन प्रभावशाली और संपन्न परिवारों में हलचल बढ़ गई है जिन्होंने नियमों के विपरीत राशन कार्ड बनवा रखे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है और किसी भी अपात्र व्यक्ति को सरकारी राशन का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा।

पात्र लोगों को मिलेगा पूरा लाभ

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। अपात्र लोगों के हटने से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण व्यवस्था में अधिक सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता की समीक्षा की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाए जाने वाले सभी राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 09:05 am

Published on:

16 Mar 2026 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फ्रिज ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग

फ्रिज ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, धमाके से दहला इलाका...(photo-patrika)
बिलासपुर

गर्मी और परीक्षाओं के चलते बदला स्कूल टाइम

School Time Change: गर्मी और परीक्षाओं के चलते बदला स्कूल टाइम, 16 मार्च से सुबह 7.30 बजे लगेंगी क्लास(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: राजमहल चौक-समनापुर रोड चौड़ीकरण विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, नगर पालिका पर मनमानी का आरोप, जानें मामला

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

CG High Court: रिश्वत केस में ईएसआईसी मैनेजर को राहत, 20 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने सजा रद्द की, जानें

chhattisgarh high court
बिलासपुर

तालाब में मछली समझकर खींचा जाल, निकला 7-8 फीट लंबा मगरमच्छ

CG News: तालाब में मछली समझकर खींचा जाल, निकला 7-8 फीट लंबा मगरमच्छ, मछुआरों के उड़े होश(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.