बड़ी राहत: इस जिले के जरूरी संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू, अवैध रिफिलिंग में 6 सिलेंडर जब्त

जांच के दौरान वहां से कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें 3 बड़े और 3 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। इसके साथ ही मौके से दो नग पीतल के रिफिलिंग यंत्र और 50 किलो क्षमता की एक हैंगिंग वेट मशीन भी मिली, जिसका उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर ही सभी सिलेंडर और उपकरण जब्त कर लिए। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि, विभाग की कार्रवाई में अब तक 5 अलग-अलग प्रकरणों में 210 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।