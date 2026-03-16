16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बड़ी राहत: इस जिले के जरूरी संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू, अवैध रिफिलिंग में 6 सिलेंडर जब्त

Commercial Cylinder: ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने से देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों का संकट गहराया हुआ है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 16, 2026

जरूरी संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जरूरी संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Commercial Cylinder: ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने से देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों का संकट गहराया हुआ है। हालांकि अब इससे राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। रविवार से बिलासपुर में जरूरी संस्थानों जैसे हॉस्टल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इत्यादि में सप्लाई शुरू कर दी गई है।

वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो गैस कंपनियों के साथ लगातार चर्चा चल रही है और संभावना है कि सोमवार से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा कि रोके गए स्टॉक से इसकी आपूर्ति होटल-रेस्टोरेंट में की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, शुरुआत में पूरी क्षमता से सप्लाई संभव नहीं होगी। पहले चरण में करीब 20 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर ही बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे बड़े शहरों के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को आंशिक राहत मिल सकेगी। हालात सामान्य होने पर उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर सिलेंडरों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी।

होटल-रेस्टोरेंट पर सबसे ज्यादा असर

बिलासपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में होटल संचालकों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी पड़ रही है। कुछ जगहों पर इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हों का उपयोग किया जा रहा है, तो कई ढाबों और छोटे होटलों में लकड़ी और कोयले की भट्टियों से खाना बनाया जा रहा है।

हमारा उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। साथ ही होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नियमों के अनुसार ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। - अमृत कुजूर, खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर

अवैध रिफिलिंग: जूना बिलासपुर दुकान व घर में 6 सिलेंडर जब्त

घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में जूना बिलासपुर स्थित हर्ष स्टोर्स के संचालक के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए हैं। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि टीम ने हर्ष स्टोर्स के संचालक हर्ष गुप्ता के दुकान और घर की जांच की।

जांच के दौरान वहां से कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें 3 बड़े और 3 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। इसके साथ ही मौके से दो नग पीतल के रिफिलिंग यंत्र और 50 किलो क्षमता की एक हैंगिंग वेट मशीन भी मिली, जिसका उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर ही सभी सिलेंडर और उपकरण जब्त कर लिए। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि, विभाग की कार्रवाई में अब तक 5 अलग-अलग प्रकरणों में 210 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बड़ी राहत: इस जिले के जरूरी संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू, अवैध रिफिलिंग में 6 सिलेंडर जब्त

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जलकुंभी अब बोझ नहीं, रोजगार का अवसर… बिलासपुर की नीरजा बना रहीं साड़ी, बायोडिग्रेडेबल पेपर और सजावटी उत्पाद

जलकुंभी बनी रोजगार का जरिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

अंधविश्वास के नाम पर तांत्रिक महिला का बड़ा कांड, झाड़-फूंक के बहाने जेवर लेकर हुई फरार, 2 साल बाद गिरफ्तार

झाड़-फूंक के बहाने जेवर उड़ाने वाली तांत्रिक महिला गिरफ्तार (File Photo)
बिलासपुर

फ्रिज ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग

फ्रिज ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, धमाके से दहला इलाका...(photo-patrika)
बिलासपुर

बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अब गरीबों के हक पर डाका नहीं...

बिलासपुर में 5 लाख राशन कार्डों की जांच तेज! अमीरों के कार्ड रद्द करने की तैयारी, अब गरीबों के हक पर डाका नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर

गर्मी और परीक्षाओं के चलते बदला स्कूल टाइम

School Time Change: गर्मी और परीक्षाओं के चलते बदला स्कूल टाइम, 16 मार्च से सुबह 7.30 बजे लगेंगी क्लास(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.