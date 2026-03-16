अंधविश्वास के नाम पर तांत्रिक महिला का बड़ा कांड, झाड़-फूंक के बहाने जेवर लेकर हुई फरार, 2 साल बाद गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, थाना सीपत क्षेत्र के ग्राम कुकदा में वर्ष 2023 में हुई नकबजनी के मामले में फरार चल रही आरोपी झुनिया बाई सौरा उर्फ शांति बाई (55) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह मूलत: जाली थाना रतनपुर की रहने वाली है और हाल के वर्षों में चकरभाठा क्षेत्र में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक, ग्राम कुकदा निवासी मनीषा कानगो ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 दिसंबर 2023 की रात उसके माता-पिता ने झाड़-फूंक के लिए जनक राम सौरा और उसकी पत्नी झुनिया बाई को घर बुलाया था।