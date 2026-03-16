फ्रिज ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, धमाके से दहला इलाका…

बताया जा रहा है कि जया अग्रवाल अपने मुंहबोले वकील भाई के साथ रहती थीं। उनका परिवार बेंगलुरु में रहता है। कुछ दिन पहले ही उनके भाई का निधन हो गया था, जिसके बाद वह घर में अकेली रह रही थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में फ्रिज ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।