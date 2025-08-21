Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo…

CG News: छत्तीसगढ़ के महान वीर क्रांतिकारियों के जीवनवृत्त पर आधारित इस छायाचित्र प्रदर्शनी को विद्यार्थियों, युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों ने सराहा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo...

CG News: जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में लगाई गई राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान वीर क्रांतिकारियों के जीवनवृत्त पर आधारित इस छायाचित्र प्रदर्शनी को विद्यार्थियों, युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों ने सराहा। 15 अगस्त से लगाई गई इस प्रदर्शनी के अंतिम दिन बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, युवा और विभिन्न वर्ग के लोग आए।

रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo...

प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक रहा।

रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo...

प्रतिदिन यहां प्रदर्शनी देखने के लिए आने वाले स्कूली विद्यार्थियों के लिए खेलो छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रतियोगिता और वर्चुअल रियलिटी गेम्स का भी आयोजन किया गया । जिसमें विजयी प्रतिभागियों को तत्काल मिलने वाले पुरस्कार से प्रदर्शनी को लेकर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं में उत्सुकता रही। क्विज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पुरातत्व पर्यटन, संस्कृति, लोक कला, खेती-किसानी सहित अन्य विषय पर आधारित प्रश्न पूछे गए और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo...

प्रदर्शनी के अंतिम दिन पीजी उमाठे स्कूल और पुलिस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का आनंद उठाया और प्रदर्शनी की सराहना की। छात्रा गायत्री धीवर और खुशबू साहू ने प्रदर्शनी के बारे में कहा कि यहां आजादी के लिये किए गए सभी संघर्षों और छत्तीसगढ़ के वीर क्रांतिकारियों के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। इसी तरह रायपुर निवासी श्री कावेश रघुवंशी ने बताया कि जनसंपर्क विभाग ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, इस प्रकार की प्रदर्शनी समय-समय पर लगनी चाहिए जिससे आम नागरिकों को अपने इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिले।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में छायाचित्र प्रदर्शनी! स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से हुई रूबरू, विद्यार्थियों-युवाओं ने की सराहना, देखें Photo…

