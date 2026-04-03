ये शादी नहीं हो सकती..! सतर्क प्रशासन ने रोका बाल विवाह, नाबालिग की शादी टली, जानें पूरा मामला

Child Marriage Stopped: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रशासन और पुलिस की तत्परता से एक बाल विवाह को समय रहते रोक दिया गया। रायगढ़ विकासखंड के एक गांव में नाबालिग लड़के की शादी की तैयारी चल रही थी, जिसे सूचना मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। इस कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए पूरी तरह सजग है।