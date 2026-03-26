CG Job Fraud: फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर युवाओं को बनाया शिकार, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

CG Job Fraud: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में पुसौर पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में आरोपी विवेक उर्फ विवेक कुमार विश्वकर्मा उर्फ विवेक कुमार शर्मा, निवासी वैशाली नगर, दुर्ग को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सितेश पाणिग्राही अभी फरार है।