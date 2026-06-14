Surajpur Police Transfer List: 3 TI समेत 6 पुलिस अफसरों के तबादले, SP ने किया आदेश जारी

Surajpur Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक कसावट के उद्देश्य से कई अधिकारियों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 3 थाना प्रभारियों समेत कुल 6 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह कदम जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ जल्द से जल्द अपनी-अपनी पोस्टिंग पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पुलिसिंग व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।