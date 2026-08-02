Bhilai Student Molested: भिलाई में चाय की टपरी पर छात्रा को किया जबरन किस, विरोध करने पर सहेली से भी की मारपीट

Bhilai Student Molested: छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक छात्रा के साथ सरेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि चाय की टपरी पर दोस्तों के साथ बैठी छात्रा के पास पहुंचे एक युवक ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और जबरन गाल पर किस कर दिया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी सहेली से भी मारपीट की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र के स्मृति नगर चौकी का है।