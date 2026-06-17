माता-पिता ही कातिल निकले, दुर्ग में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से उठा पर्दा, पुलिस ने दर्ज किया FIR

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की मौत गला दबाने से दम घुटने के कारण होना पाया गया, जबकि माता-पिता की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी। ( Chhattisgarh Crime News ) पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि दम्पती ने आपसी सहमति से पहले दोनों बच्चों की हत्या की और इसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली। जांच के मुताबिक घटना वाली रात परिवार के सभी सदस्यों ने साथ भोजन किया था। अगले दिन सुबह काफी देर तक कमरे नहीं खुलने पर परिजन ने दरवाजा खोला, जहां चारों मृत मिले।