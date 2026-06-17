17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

माता-पिता ही कातिल निकले, दुर्ग में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से उठा पर्दा, पुलिस ने दर्ज किया FIR

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का सच सामने आ गया है। पुलिस ने बताया कि माता पिता ने अपने ही दो बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या किया है..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jun 17, 2026

Chhattisgarh Crime news, durg crime news,

माता-पिता ने बच्चों की हत्या के बाद की थी आत्महत्या ( Photo - Patrika )

Durg Crime News: मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में मई माह में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि माता-पिता ने पहले अपने दो बच्चों की गला दबाकर हत्या की और इसके बाद अलग-अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Chhattisgarh Crime News: 22 मई की घटना

मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि 22 मई को आर्य नगर स्थित एक मकान से गोविंद कुंवर साहू, उनकी पत्नी चंचल साहू, 13 वर्षीय पुत्री दृष्णा साहू और 11 वर्षीय पुत्र यशांक साहू के शव बरामद किए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान परिजन के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।

दोनों बच्चों का गला दबाकर हत्या

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की मौत गला दबाने से दम घुटने के कारण होना पाया गया, जबकि माता-पिता की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी। ( Chhattisgarh Crime News ) पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि दम्पती ने आपसी सहमति से पहले दोनों बच्चों की हत्या की और इसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली। जांच के मुताबिक घटना वाली रात परिवार के सभी सदस्यों ने साथ भोजन किया था। अगले दिन सुबह काफी देर तक कमरे नहीं खुलने पर परिजन ने दरवाजा खोला, जहां चारों मृत मिले।

मृत माता-पिता के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज

पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक गोविंद कुंवर साहू एवं चंचल साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। दोनों आरोपियों के मृत होने के कारण मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है।

क्षेत्र में बनी रही चर्चा

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की इस घटना ने क्षेत्रवासियों को स्तब्ध कर दिया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले की तस्वीर स्पष्ट हुई है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष निकाला गया है।

मोहन नगर टीआई केशव कोसले ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच पूरी की गई है। जांच में सामने आया है कि बच्चों की मौत गला दबाने से हुई थी, जबकि माता-पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 05:08 pm

Published on:

17 Jun 2026 04:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / माता-पिता ही कातिल निकले, दुर्ग में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से उठा पर्दा, पुलिस ने दर्ज किया FIR

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sanjay Singh Arrested: BSP स्क्रैप चोरी केस में बड़ा खुलासा, फरार मास्टरमाइंड संजय सिंह गिरफ्तार

Sanjay Singh Arrested
भिलाई

भिलाई में बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसे को प्रशासन ने किया जमींदोज, अब गरीबों के लिए बनेंगे आवास

Bhilai Bulldozer action
भिलाई

मालवाहक रेल कॉरिडोर के लिए छत्तीसगढ़ के इन 25 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित, खरीदी-बिक्री पर लगी रोक

Surat Dankuni Freight Corridor
भिलाई

यूथ कांग्रेस में वर्चस्व की जंग, पहली बार 6 पदों पर एक साथ मतदान, भूपेश बघेल समेत नेताओं ने झोंकी ताकत

Chhattisgarh Youth Congress
भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट को मिला 14.23 लाख टन रेल पटरी बनाने का मेगा ऑर्डर, मजबूत होगा भारतीय रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर

Bhilai Steel Plant, chhattisgarh news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.