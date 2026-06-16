Sanjay Singh Arrested: BSP स्क्रैप चोरी केस में बड़ा खुलासा, फरार मास्टरमाइंड संजय सिंह गिरफ्तार

संजय सिंह की गिरफ्तारी को इस मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। इससे चोरी के पूरे रैकेट, आर्थिक लेन-देन और अन्य संदिग्धों की भूमिका का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।