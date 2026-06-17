27 जून को भिलाई में सजेगा बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का मंच, हजारों प्रशंसकों से होगी खास बातचीत

सोनू सूद चैरिटी क्लब भिलाई की हेड दीक्षा नागदेवे ने बताया कि SSCC Annual Meet 2026 का उद्देश्य केवल लोगों को एकत्रित करना नहीं, बल्कि सेवा भावना से जुड़े लोगों को एक साझा मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि क्लब पिछले दो वर्षों से दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों की सहायता के लिए लगातार विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। क्लब द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरतमंद परिवारों की सहायता, सामाजिक जागरूकता और आपातकालीन सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। इसी सेवा भावना को और व्यापक रूप देने के लिए इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।