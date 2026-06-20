Managata Resort News: दुर्ग-भिलाई के युवाओं का नया ठिकाना मनगटा, जंगल के बीच बने 200 से ज्यादा रिसॉर्ट

Woman Death Case Managata: भिलाई निवासी युवती की मनगटा स्थित एक रिसॉर्ट में संदिग्ध मौत के बाद पूरे क्षेत्र में संचालित रिसॉर्ट कारोबार सवालों के घेरे में आ गया है। वन चेतना केंद्र और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए गए मनगटा क्षेत्र में अब 200 से अधिक रिसॉर्ट संचालित हो रहे हैं, जहां नियमों की अनदेखी और संदिग्ध गतिविधियों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।