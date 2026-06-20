“सर्कस दिखाने आ रहे रायपुर”, BJP विधायक पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी को कहा Joker, कांग्रेस ने भी किया पलटवार

Rahul Gandhi Chhattisgarh Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। 21 जून को राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बता रही है। चुनावी माहौल के बीच यह दौरा राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है।