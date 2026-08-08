Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का किया तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, देखिए नाम

Teachers Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया है। जारी सूची में 700 शिक्षकों का नाम है। बता दें कि लंबे समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों का दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ है। शिक्षा विभाग ने तबादला सूची जारी किया है। दूसरी ओर सूची जारी होने से प्रदेश के शिक्षकों में खलबली मच गई। बता दें कि स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।