8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का किया तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, देखिए नाम

Chhattisgarh Transfer List: साय सरकार ने एक साथ 700 शिक्षकों का तबादला​ किया है। तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी के बाद अंतिम शिक्षा विभाग ने अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी किया है..
less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 08, 2026

Chhattisgarh teachers transfer list

प्रतीकात्मक तस्वीर

Teachers Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया है। जारी सूची में 700 शिक्षकों का नाम है। बता दें कि लंबे समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों का दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ है। शिक्षा विभाग ने तबादला सूची जारी किया है। दूसरी ओर सूची जारी होने से प्रदेश के शिक्षकों में खलबली मच गई। बता दें कि स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

Chhattisgarh Transfer List: छटनी के बाद 700 शिक्षकों का हुआ तबादला

जानकारी के अनुसार, स्थानांतरण के लिए तैयार की गई शुरुआती सूची में लगभग 1,600 शिक्षक शामिल थे। विभागीय समीक्षा के बाद इस संख्या को घटाकर करीब 1,000 किया गया। इसके बाद अंतिम परीक्षण में तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 400 शिक्षकों के नाम भी हटा दिए गए। इस प्रक्रिया के बाद शेष करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी पर भी मंथन

शिक्षक स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य की स्थानांतरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है। यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 04:31 pm

Published on:

08 Aug 2026 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का किया तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, देखिए नाम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Tourism: गुजरात में छाया छत्तीसगढ़ पर्यटन, 100 वर्ग मीटर में सजा आकर्षक पवेलियन, दिखी राज्य की प्राकृतिक-सांस्कृतिक विरासत

Chhattisgarh Tourism
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब ATM से मिलेगा राशन, रायपुर सहित 3 शहरो में हुई शुरुवात, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति

Chhattisgarh News
रायपुर

DFO Transfers: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 24 IFS अधिकारियों तबादला, देखें पूरी लिस्ट

DFO Transfers
रायपुर

Success Story: "हर इंसान का अपना एवरेस्ट होता है" रायपुर की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या का प्रेरक संदेश

Success Story
Patrika Special News

Religious Controversy: रायपुर में भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी, क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष गिरफ्तार

Religious Controversy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.