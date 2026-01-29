CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा…

इसके अलावा, प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। आम आदमी पार्टी ने इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक करने की मांग की है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि करीब 5 लाख किसान अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं, जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन पोर्टल में टोकन न मिलना बताया गया है।