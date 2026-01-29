29 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सुबह 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विभागीय कार्यों और प्रगति का जायजा लिया जाएगा और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी। CG News: शाम को प्रेस वार्ता [&hellip;]

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 29, 2026

CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा...(photo-patrika)

CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सुबह 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विभागीय कार्यों और प्रगति का जायजा लिया जाएगा और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी।

CG News: शाम को प्रेस वार्ता

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे रायपुर न्यू सर्किट हाउस में ई-प्रगति के संबंध में प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े 5 बजे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का विवाद

इसके अलावा, प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। आम आदमी पार्टी ने इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक करने की मांग की है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि करीब 5 लाख किसान अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं, जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन पोर्टल में टोकन न मिलना बताया गया है।

इस मुद्दे को लेकर AAP के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने आज, 29 जनवरी को प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर सहित जिला मुख्यालयों और नेशनल हाईवे-30 पर अभनपुर के मोहन ढाबा के पास दोपहर 12 बजे प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

Updated on:

29 Jan 2026 10:57 am

Published on:

29 Jan 2026 10:45 am

