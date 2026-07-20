Jantar Mantar Protest: भारत के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी (CJP) आंदोलन और संसद मार्च को लेकर देशभर में चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ के युवा इनेश कुमार का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल में शामिल रहे इनेश ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अवसर मिलना चाहिए।