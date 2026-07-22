Chhattisgarh Tourism: बस्तर में नेचर टूरिज्म को बढ़ावा! चित्रकोट के पास विकसित होगी विश्वस्तरीय टेंट सिटी

बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चित्रकोट जलप्रपात और उसके आसपास के क्षेत्र को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि चित्रकोट देश के सबसे बड़े जलप्रपातों में शामिल है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। यदि पर्यटन सुविधाओं का समुचित विकास किया जाए तो यह क्षेत्र राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है।