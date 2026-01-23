Bank Strike: शनिवार अवकाश की मांग तेज, 27 जनवरी को 8 लाख बैंककर्मी करेंगे हड़ताल

नेताओं ने बताया कि देशभर में कार्यरत लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी सीमित संसाधनों के बावजूद पूरी निष्ठा से सेवाएं दे रहे हैं। बैंकिंग कर्मियों के योगदान से ही भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। स्टाफ की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों में औसतन 400 ग्राहकों पर एक कर्मचारी होता है, जबकि सार्वजनिक बैंकों में यह आंकड़ा करीब 2000 ग्राहकों पर एक कर्मचारी तक पहुंच चुका है।

इसी कारण यूनियनों ने बैंकों में व्यापक स्तर पर नई भर्तियां किए जाने की भी मांग की है।