CG Agriculture: आदिवासी अंचल में खेती का नया अध्याय, 50 साल बाद रबी फसल की वापसी

50 साल बाद रबी सीजन में खेती की नई शुरुआत
CG Agriculture: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चलाए जा रहे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और एक्सटेंशन प्रोग्राम "ATMA" स्कीम के तहत, धमतरी डेवलपमेंट ब्लॉक के डांगीमंचा और खिड़कीटोला गांवों के किसान लगभग 35 एकड़ में छोटी अनाज की फसल रागी (बाजरा) उगा रहे हैं। गंगरेल डैम की ऊपरी ज़मीन पर बसा यह जंगली और आदिवासी बहुल इलाका अपनी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से खास ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला है। करीब 50 साल बाद रबी सीजन में पहली बार ऑर्गनाइज़्ड खेती शुरू की गई है।
कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि जिले के जंगली और आदिवासी बहुल इलाकों में बाजरे की छोटी फसलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। गंगरेल पहाड़ी इलाके में करीब 50 साल बाद रबी सीजन में रागी की खेती शुरू होना एक ऐतिहासिक पहल है।
आत्मा योजना के ज़रिए किसानों की इनकम बढ़ाने और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, SMI तरीकों और बीज उत्पादन की जानकारी देकर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पक्की करने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में बाजरे पर आधारित खेती को और बढ़ाया जाएगा और किसानों को मार्केट से जोड़ने के लिए हर ज़रूरी मदद दी जाएगी।
