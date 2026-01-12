CG Agriculture: आदिवासी अंचल में खेती का नया अध्याय, 50 साल बाद रबी फसल की वापसी

CG Agriculture: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चलाए जा रहे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और एक्सटेंशन प्रोग्राम "ATMA" स्कीम के तहत, धमतरी डेवलपमेंट ब्लॉक के डांगीमंचा और खिड़कीटोला गांवों के किसान लगभग 35 एकड़ में छोटी अनाज की फसल रागी (बाजरा) उगा रहे हैं। गंगरेल डैम की ऊपरी ज़मीन पर बसा यह जंगली और आदिवासी बहुल इलाका अपनी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से खास ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला है। करीब 50 साल बाद रबी सीजन में पहली बार ऑर्गनाइज़्ड खेती शुरू की गई है।