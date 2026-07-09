जूस बेचनेवाले ने किया 6000 करोड़ का काला कारोबार, जानिए महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर की कहानी

Saurabh Chandrakar - महादेव ऐप स्केम के सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान में पकड़ लिया गया है। वह अभी पुलिस की हिरासत में है। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों ने इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी किया था जिसके आधार पर उसे रॉयल ओमान पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और छत्तीसगढ़ पुलिस उसे भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ चंद्राकर पर देश में'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), संगठित अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े प्रावधानों के साथ ही केंद्रीय व राज्य एजेंसियों द्वारा दर्ज अन्य अपराधों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। वह महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के कथित संस्थापकों में से एक माना जाता है। सौरभ चंद्राकर पहले जूस बेचता था लेकिन बाद में गैर-कानूनी धंधे में उतर आया। ऑनलाइन बेटिंग से उसने 6000 करोड़ का काला कारोबार खड़ा कर दिया।