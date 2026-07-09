EXPOSED! रायपुर में रागी योजना फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा, रिपोर्ट में 186 किसानों का नाम, लेकिन एक को नहीं मिला बीज

Ragi Crop Scheme: छत्तीसगढ़ के गोबरा-नवापारा तहसील क्षेत्र में कृषि विभाग की रागी फसल प्रदर्शन योजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 157.8 हेक्टेयर क्षेत्र में रागी की खेती और 186 किसानों को लाभ मिलने का दावा करते हुए प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि, सूची में शामिल कई किसानों ने दावा किया कि उन्हें न तो रागी का बीज मिला और न ही उन्होंने इस फसल की खेती की। किसानों के इन बयानों के बाद विभागीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं।