रेल यात्रियों को बड़ा झटका! ये 10 ट्रेनें रद्द, जुलाई में बदले रूट से चलेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Train Cancel: रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी भरी खबर है। बिलासपुर रेल मंडल के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डर डी-लॉन्चिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। इसके लिए रेलवे प्रशासन लेवल क्रॉसिंग संख्या 380 पर ट्रैफिक-सह पावर ब्लॉक लेगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 3 ट्रेनों को बीच स्टेशन में ही समाप्त किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है।