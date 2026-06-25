25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! ये 10 ट्रेनें रद्द, जुलाई में बदले रूट से चलेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

Chhattisgarh Railway Update: 25 जून से 29 जून 2026 के बीच रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और इतवारी रूट की रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है...
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

हिमांशु शर्मा

Jun 25, 2026

Chhattisgarh Trains Cancelled

10 ट्रेनें रद्द: Railways Big Decision: (फाइल फोटो पत्रिका)

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Train Cancel: रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी भरी खबर है। बिलासपुर रेल मंडल के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डर डी-लॉन्चिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। इसके लिए रेलवे प्रशासन लेवल क्रॉसिंग संख्या 380 पर ट्रैफिक-सह पावर ब्लॉक लेगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 3 ट्रेनों को बीच स्टेशन में ही समाप्त किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है।

बता दें कि 25 जून से 29 जून 2026 के बीच रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और इतवारी रूट की रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बिलासपुर में ही शॉर्ट टर्मिनेट (आंशिक रूप से रद्द) किया गया है।

10 Trains Cancelled in Chhattisgarh: रद्द होने वाली 10 गाडियों की लिस्ट-

  • (1) 28 जून, 2026 को गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (2) 28 जून, 2026 को गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (3) 28 जून,2026 को गाडी संख्या 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (4) 28 जून,2026 को गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (5) 25 और 28 जून 2026 को गाडी संख्या 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (6) 26 और 29 जून 2026 को गाडी संख्या 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (7) 25 और 28 जून 2026 गाडी संख्या 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (8) 26 और 29 जून 2026 को गाडी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (9) 26 और 29 जून 2026 को गाडी संख्या 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
  • (10) 28 जून 2026 को गाडी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

बीच में समाप्त होने वाली गाड़ी

  • (1) 25 और 28 जून 2026 को गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से झारसुगुड़ा के लिए चलेगी. गोंदिया और बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।
  • (2) 25 एवं 28 जून 2026 को झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर तक चलेगी. इसके अलावा बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।
  • (3) 25 जून 2026 को गाडी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर बिलासपुर तक ही चलेगी. यह गाड़ी बिलासपुर और रायपुर के बीच रद्द रहेगी।

जुलाई में तीन दिन बदले मार्ग से चलेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

वहीं झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना सेक्शन के बीच ललितपुर स्टेशन में यार्ड रिमाडलिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते गाड़ी 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसे संशोधित किया गया है। अब उक्त तिथियों में (16 से 19 जुलाई तक) गाड़ी 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस व्हाया मथुरा-बयाना-कोटा-नागदा-संत हिरदाराम नगर-भोपाल मार्ग होकर बिलासपुर आएगी।

Indian Railways: समर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल बदला, छत्तीसगढ़ में मिले 2 नए स्टॉपेज, सफर से पहले देखें अपडेट

ये भी पढ़ें
Gondia Raxaul Summer Special Train, Summer Special Train Schedule Change, Gondia Raxaul Special Train Timing, Indian Railways Summer Special, Train Schedule Update, Railway Timetable Change, Hatia Muri New Train Stop, Special Train Route Update, Gondia Raxaul Train News, Indian Railways Latest Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jun 2026 08:43 am

Published on:

25 Jun 2026 08:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेल यात्रियों को बड़ा झटका! ये 10 ट्रेनें रद्द, जुलाई में बदले रूट से चलेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कर्ज माफी समेत 20 योजनाएं बंद, 10 के बदले नाम, साय सरकार पर बरसे बैज

Chhattisgarh Welfare Schemes
रायपुर

मानसून पहुंचा, लेकिन नहीं बरसे बादल! छत्तीसगढ़ के 33 जिले सामान्य वर्षा से दूर, IMD ने बताई वजह

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

Chhattisgarh News: धर्म, संस्कृति और विकास के समन्वय से सशक्त हो रहा है छत्तीसगढ: पूज्य डॉ. प्रेमासाई महाराज

Chhattisgarh News
रायपुर

रायपुर के 700 से अधिक कोचिंग सेंटरों में फायर ऑडिट नहीं, लखनऊ हादसे के बाद खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल

Fire Audit of Coaching Centers
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए साड़ी नहीं, सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

Anganwadi Workers
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.