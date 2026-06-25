गोल्ड-सिल्वर में भारी गिरावट जारी! छत्तीसगढ़ में सोना 1.39 लाख रुपये पहुंचा, जानिए आज के नए रेट

मालू ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि के संकेत दिए जाने से कीमती धातुओं पर दबाव बना है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी सोना-चांदी में बिकवाली बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा समझौते की संभावनाओं से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी की मांग घटी है। हालिया तेजी के बाद निवेशकों और स्टॉकिस्टों की मुनाफावसूली का असर भी बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है।