Fraud Case: 50 लाख की ठगी, सालभर से काम कर रहा ड्राइवर निकला आरोपी, CCTV खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कारोबारी ने अपने रिश्तेदार अखिलेश प्रसाद के माध्यम से खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कृष्णा साहू भाठागांव का निवासी है और पिछले एक साल से कारोबारी के यहां ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान उसने मालिक का भरोसा जीत लिया था, लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी का मोबाइल बंद है और वह लगातार फरार है।