CG Crime: बीटेक डिग्रीधारी हासिल करने के बाद भी चोरी, रेपिडो में भी लगा रखी थी बाइक

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 14 अप्रैल की रात चोरी की चार अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के जामुल, मोहन नगर और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्रों में हुई इन वारदातों में चोरों ने बंद घरों, निर्माणाधीन मकानों और सड़क किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाया। कहीं ताला तोड़ा गया तो कहीं दीवार तोड़कर चोरी की गई। पुलिस ने सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पढ़ें पूरी खबर