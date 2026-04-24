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CG Crime: बीटेक डिग्रीधारी हासिल करने के बाद भी चोरी, रेपिडो में भी लगा रखी थी बाइक

CG Crime: बीटेक डिग्रीधारी दूसरी बार बाइक चुराने पर गिरफ्तार किया गया है। वह चुराई गई बाइक को रेपिडो में चला रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

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रायपुर

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Love Sonkar

Apr 24, 2026

CG Crime: बीटेक डिग्रीधारी हासिल करने के बाद भी चोरी, रेपिडो में भी लगा रखी थी बाइक

बाइक चोर गिरफ्तार आरोपी राहुल वर्मा (Photo Patrika)

CG Crime: रायपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां टेक्निकल डिग्री हासिल करने के बावजूद युवक ने अपराध की राह चुन ली। आरोपी शातिर तरीके से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और पुलिस को चकमा दे रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे कई बाइक चोरी के मामलों का खुलासा हुआ।

बीटेक डिग्रीधारी दूसरी बार बाइक चुराने पर गिरफ्तार किया गया है। वह चुराई गई बाइक को रेपिडो में चला रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह केवल शौकिया तौर पर बाइक चुराता था। पुलिस के मुताबिक, खरोरा निवासी राहुल वर्मा रेपिडो में बाइक चला रहा था।

यह चोरी की बाइक थी। इसकी शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने राहुल को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने सिविल लाइन, पंडरी, सरस्वती नगर, कोतवाली, डीडी नगर, देवेंद्र नगर, मौदहापारा और पुरानीबस्ती इलाके से दोपहिया चुराने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी के 13 दोपहिया वाहन बरामद किए।

दूसरी बार पकड़ा गया

राहुल वर्ष 2023 में 40 बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी शौकिया तौर पर बाइक चुराता है। जिस बाइक को चुराता है, उसे तब तक चलाता है, जब तक उसमें पेट्रोल रहता है। इसके बाद उसे किसी स्थान में छुपाकर भाग जाता है। उसके खिलाफ कई जगह केस दर्ज हैं। उसने बीटेक की पढ़ाई की है।

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Updated on:

24 Apr 2026 02:42 pm

Published on:

24 Apr 2026 02:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: बीटेक डिग्रीधारी हासिल करने के बाद भी चोरी, रेपिडो में भी लगा रखी थी बाइक

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