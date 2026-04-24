Raipur News: रायपुर में कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगनी शुरू, स्वास्थ्य मंत्री की पहल से हुआ टीकाकरण

Raipur News: @पीलूराम साहू। रायपुर जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अंतत: किशोरियों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अन्य जिलों की तुलना में यहां देरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। प्रदेश में वैक्सीन लगाने का काम रायपुर जिले से शुरू होना था। केवल 14 से 15 साल की उम्र वाली किशोरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 9 से 14 साल की बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जानी है।