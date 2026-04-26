शादी के दिन बना मातम का माहौल! तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से 4 साल के मासूम की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश(photo-patrika)
Raipur Accident News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के दौंदेकला गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने मां-बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई।
जानकारी के मुताबिक, पूर्व उपसरपंच ढेलूराम वर्मा की पुत्री के विवाह समारोह में चूलमाटी की रस्म के दौरान महिलाएं पैदल आगे बढ़ रही थीं। इसी बीच अचानक एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर वहां पहुंचा और मां-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई।
हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन मासूम बच्चे को बचाया नहीं जा सका और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
दूसरी ओर, गंभीर रूप से घायल उसकी मां दर्द से कराहती रही, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम उसका लगातार इलाज कर रही है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसर गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के कारण भारी वाहनों की आवाजाही गांव के भीतर से लगातार बनी रहती है और ये वाहन अक्सर तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया।
लोगों का कहना है कि यदि समय रहते स्पीड कंट्रोल, रूट डायवर्जन या सुरक्षा उपाय लागू किए जाते, तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और वे जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ गांव में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भारी वाहनों की आवाजाही और गति पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हाईवा चालक की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग