शादी के दिन बना मातम का माहौल! तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से 4 साल के मासूम की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के कारण भारी वाहनों की आवाजाही गांव के भीतर से लगातार बनी रहती है और ये वाहन अक्सर तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया।