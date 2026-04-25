IAS अधिकारी की फर्जी फेसबुक आईडी, मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश, रहे सावधान

छत्तीसगढ़ के आईपीएस (Chhattisgarh IPS) शलभ कुमार सिन्हा के नाम और फोटो का दुरूपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। आईपीएस (IPS) ने इसकी जानकारी खुद अपने आधिकारिक अकाउंट से दी है। इन फर्जी खतों में प्रोफाइल फोटो एक ही तरह की लगाई गई है। लेकिन कवर फोटो दोनों खातों में अलग है। आईपीएस शलभ ने लोगों को अकाउंट की रिपोर्ट करने के लिए अपील की है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी आईपीएस अधिकारी या पुलिस अफसर के नाम पर सोशल मीडिया (Social Media) पर फर्जी खाता बनाया गया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पढ़े पूरी खबर