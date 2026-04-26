दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा! रायपुर-दुर्ग समेत कई जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी, गर्म हवाओं से राहत नहीं

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मध्य हिस्सों में गर्मी का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है।