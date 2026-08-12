बिलासपुर श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की पहल से 100 बेड के ESIC अस्पताल को मंजूरी

ESIC Hospital: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से बिलासपुर में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिली है। जिले के ग्राम रहंगी में 100 बेड के ESIC अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि की स्वीकृति दे दी गई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना से बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा। लंबे समय से अस्पताल की मांग कर रहे श्रमिक परिवारों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।