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बिलासपुर श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की पहल से 100 बेड के ESIC अस्पताल को मंजूरी

Bilaspur ESIC hospital: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से बिलासपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का रास्ता साफ हो गया है। रहंगी में अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि मंजूर हुई है।
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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2026

ESIC Hospital

बिलासपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल को मंजूरी (photo source- Patrika)

ESIC Hospital: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से बिलासपुर में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिली है। जिले के ग्राम रहंगी में 100 बेड के ESIC अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि की स्वीकृति दे दी गई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना से बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा। लंबे समय से अस्पताल की मांग कर रहे श्रमिक परिवारों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।

ESIC hospital approval: श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी सुलभ

बिलासपुर जिले में लंबे समय से पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के उपचार के लिए ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना की मांग की जा रही थी। श्रमिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन (Labour Minister Lakhan Lal Dewangan) ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर बिलासपुर में 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।

बिलासपुर में 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि की स्वीकृति

श्रम मंत्री देवांगन के प्रयासों को सफलता मिली। 30 जून 2026 को आयोजित ईएसआईसी कॉरपोरेशन की 198 वीं बोर्ड बैठक में बिलासपुर के रहंगी ग्राम में 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि की स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल के स्थापित होने से बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ईएसआईसी (Bilaspur ESIC Hospital) से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारजनों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे श्रमिक परिवारों को उपचार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भरता भी कम होगी।

100 crore ESIC project: पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा लाभ

श्रमिक हितों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में यह स्वीकृति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिलासपुर में ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना से जिले के हजारों पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

12 Aug 2026 01:27 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की पहल से 100 बेड के ESIC अस्पताल को मंजूरी

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