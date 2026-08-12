परीक्षा से पहले तीसरी बार बंद हुआ स्कूल, बिलासपुर में 1000 बच्चों की पढ़ाई पर संकट, जानें वजह

समस्या के समाधान के लिए पहले समतलीकरण का कार्य कराया गया है। स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र की स्थिति को लेकर पहले भी निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं । क्षेत्र में नाले और जलनिकासी से जुड़ी समस्या भी सामने आई है। बारिश के दौरान तेज पानी आने और आसपास के निचले हिस्से में जमा होने के कारण स्कूल परिसर प्रभावित होता है। स्कूल परिसर में पानी निकासी को लेकर बनी स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित विभाग से समन्वय किया जाएगा। - अजय कौशिक, डीईओ, बिलासपुर