बदलेगी हेमचंद विश्वविद्यालय की तस्वीर! झील, वाटरफॉल और ओपन थिएटर होंगे आकर्षण, मिलेंगी ये सुविधाएं

Chhattisgarh News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का नया परिसर अब बायोफिलिक इकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस मॉडल का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ प्रकृति का संतुलित समावेश हो। विवि का लक्ष्य विद्यार्थियों को हरियाली, खुले वातावरण और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए परिसर को सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण, हरित विकास और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।