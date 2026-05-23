PM आवास योजना में बड़ा एक्शन, 806 हितग्राहियों पर दर्ज होंगे केस, दुर्ग CEO के आदेश से मची खलबली

अधिकारियों ने बताया कि पिछले 20 दिनों में जिलेभर में केवल 284 आवास ही पूर्ण हो सके हैं, जिस पर सीईओ बजरंग दुबे ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। सीईओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान 806 हितग्राहियों के बैंक खातों में आवास की पहली किस्त की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। कई मामलों में सरकारी राशि के व्यक्तिगत दुरुपयोग की शिकायतें भी मिली हैं। सीईओ ने जनपद प्रभारियों को अल्टीमेटम दिया है कि ऐसे सभी डिफाल्टर हितग्राहियों को नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर आरआरसी प्रकरण दर्ज करें।