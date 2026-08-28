Nepal Flood: क्या तबाही से बच सकता था नेपाल? 5 महीने पहले ही मिल गई थी चेतावनी

ICIMOD की – ‘1990 से 2020 तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बदलती गतिशीलता और HKH ग्लेशियर आउटलुक 2026: हिमालयी ग्लेशियरों की 50 वर्षों की निगरानी से प्राप्त निष्कर्ष’ शीर्षक वाली रिपोर्टों में चेतावनी दी गई थी कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण बर्फ घटने की दर वर्ष 2000 के बाद दोगुनी हो गई है। 1975 के बाद से बर्फ की मोटाई में कुल 27 मीटर तक की कमी आई है। रिपोर्ट में हिमालय के निचले क्षेत्रों में रहने वाले करीब दो अरब लोगों के भविष्य लेकर भी चिंता जताई गई है। ICIMOD की रिपोर्ट बताती है कि 1990 से 2020 के बीच ऊपरी हिमालय के ग्लेशियर अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% और अनुमानित बर्फ भंडार का करीब 9% खो चुके हैं। ICIMOD के रिमोट सेंसिंग विश्लेषक सुदन बिकाश महार्जन (Sudan Bikash Maharjan) का कहना है कि इससे ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ जैसे खतरों की तीव्रता बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खतरा इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के तीन-चौथाई ग्लेशियर बेहद संवेदनशील श्रेणी में आते हैं।