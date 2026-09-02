राजस्थान का अनोखा थाना: जिस पानी के लिए कभी बहता था लहू, अब उसकी रखवाली करती है पुलिस

नोहर-भादरा क्षेत्र में नहरी पानी चोरी दशकों से किसानों की बड़ी समस्या रही है। हेड क्षेत्र में अवैध रूप से पानी उठाने से टेल तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। इसे लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किए और अलग पुलिस व्यवस्था की मांग उठाई। वर्ष 2020 में रसलाना वितरिका सहित विभिन्न स्थानों पर पानी चोरी के खिलाफ आंदोलन हुए। जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा से लेकर सरकार तक यह मुद्दा उठाया। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2021 की बजट घोषणा में नोहर में विशेष थाना खोलने का निर्णय लिया।