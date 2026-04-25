Panchayat Election: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, विपक्ष ने भजनलाल सरकार की नीयत पर साधा निशाना

जूली ने सिरोही के स्थानीय मुद्दों पर सरकार और प्रशासन की उदासीनता पर तीखा हमला बोला। रामझरोखा मंदिर भूमि पट्टा प्रकरण, नगर परिषद में कथित घोटाले, लालवेरा प्रकरण और शिवगंज चुंगी नाका जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन गंभीर मामलों में न तो प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही प्रदेश सरकार गंभीर नजर आई। समझ नहीं आ रहा कि यह सरकार है या प्रोपर्टी डीलर। अब इन चारों मामलों को विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। जन लेखा समिति की बैठक में स्वायत्त शासन सचिव को भी तलब किया जाएगा और विस्तृत प्रश्नावली तैयार कर जवाब मांगा जाएगा। सिरोही के मुद्दों को दबने नहीं देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।