Rajasthan News: मेहंदी रचे हाथों में शादी का कार्ड लेकर पहुंची 2 बहनें, बोलीं- साहब! 2 दिन बाद शादी है… सिलेंडर दिला दो

बता दें कि राजस्थान सरकार ने शादियों के लिए 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शादी समारोह के लिए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए शादी के निमंत्रण कार्ड के साथ जिला रसद अधिकारी को आवेदन करना होता है। नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 3 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद भी कई शादी समारोह वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।