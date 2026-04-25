लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के इस एयरपोर्ट से उड़ानें हुईं शुरू, पहले दिन 132 यात्रियों ने किया सफर

पहले ही दिन यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हिंडन जाने वाली फ्लाइट में कुल 54 यात्रियों ने सफर किया, जिनमें 28 यात्री आगमन और 26 प्रस्थान के थे। वहीं लखनऊ के लिए संचालित उड़ान में 78 यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें 28 आगमन और 50 प्रस्थान शामिल रहे। इस तरह कुल 132 यात्रियों ने पहले दिन हवाई यात्रा का लाभ उठाया। टर्मिनल पर यात्रियों का पारंपरिक स्वागत भी किया गया, जिससे माहौल उत्सव जैसा नजर आया।