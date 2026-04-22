Pali News: पहले महिला का चेहरा नोंचा, फिर बुजुर्ग और बच्चे पर किया हमला; कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत

कुत्ते के हमले में घायल बच्चा और महिला। फोटो: पत्रिका
पाली। राजस्थान के पाली शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक कुत्ते ने तीन लोगों को घायल कर दिया। इनमें एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक 13 वर्षीय बच्चा शामिल हैं। दो घायलों को इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, घायल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार शाम को 54 वर्षीय लीलादेवी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक लोडिंग टेम्पो के नीचे बैठे कुत्ते ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के चेहरे को नोंचा तो उसने झाडू मारकर अपना बचाव किया। लेकिन, तभी कुत्ते ने महिला पर दोबारा हमला कर दयिा। जिससे चेहरे साथ-साथ महिला के सिर में भी चोट आई है।
महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर आए। लेकिन, तब तक कुत्ता वहां से जा चुका था। इसके बाद परिजन महिला को अस्पताल लेकर गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ते के हमले की पूरी घटना कैद हुई है।
महिला पर हमले के कुछ देर बाद ही कुत्ते ने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पति-पत्नी जब पैदल जा रहे थे, तभी कुत्ते ने बुजुर्ग के पैरों में काट लिया। जिससे वह घायल हो गया। हालांकि, बुजुर्ग ने लाठी से कुत्ते को भगाया दिया। इस घटना का भी वीडियो सामने आया है। हालांकि, बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है।
इसके कुछ देर बाद ही कुत्ते ने स्कूटी से गुजर रहे 13 वर्षीय आदित्य कवाड़ का पीछा किया, जिससे उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। तभी कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे भी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
इधर, पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अम्बेडकर नगर में भी मंगलवार शाम एक अन्य कुत्ते ने 10 वर्षीय वंश पर हमला कर दिया। उसके पैर पर दो जगह काटने के बाद परिजन उसे भी अस्पताल लेकर पहुंचे। शहर में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने नगर परिषद से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है।
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