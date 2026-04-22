Pali News: पहले महिला का चेहरा नोंचा, फिर बुजुर्ग और बच्चे पर किया हमला; कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत

पाली। राजस्थान के पाली शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक कुत्ते ने तीन लोगों को घायल कर दिया। इनमें एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक 13 वर्षीय बच्चा शामिल हैं। दो घायलों को इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, घायल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है।