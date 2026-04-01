Rajasthan News: गैस टैंकर में लगी भीषण आग, हाईवे पर मचा हड़कंप, थानाधिकारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

रायपुर मारवाड़ (पाली)। गुजरात से एलपीजी गैस भरकर आ रहा एक टैंकर सेंदड़ा के पास 'चलता-फिरता बम' बन गया। टैंकर में लगी भीषण आग और गैस रिसाव की आशंका से हाईवे पर हड़कंप मच गया। लपटें इतनी विकराल थीं कि मौके पर पहुंची दमकलें भी एक बार पीछे हटने लगीं, लेकिन सेंदड़ा थानाधिकारी हरिराम ने साहस का परिचय देते हुए स्वयं दमकलकर्मियों के साथ जलते टैंकर के करीब पहुंचे और जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया। थानाधिकारी की इस हिम्मत से हजारों लीटर गैस सुरक्षित बच गई और एक बड़ा विस्फोट होने से टल गया।