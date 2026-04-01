Pali News: गड्ढे में फंसा ट्रेलर, निकाल नहीं पाया तो गुस्से में नशेड़ी ड्राइवर ने लगा दी आग, पाली के हाईवे पर मचा हड़कंप

मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर नशे में वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है, जिससे न केवल चालक बल्कि अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इस बीच गुजरात से एलपीजी गैस भरकर आ रहे एक टैंकर में सेंदड़ा के पास भीषण आग लग गई। सेंदड़ा थानाधिकारी हरिराम ने साहस का परिचय देते हुए स्वयं दमकलकर्मियों के साथ जलते टैंकर के करीब पहुंचे और जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया।