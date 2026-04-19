Sri Ganganagar : सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में ब्लास्ट, कोयला मिल में लगी आग, श्रमिक-कर्मचारी सहमे

इससे पहले भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आग लग चुकी है। बीते साल 30 अक्टूबर को भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की आठ नंबर यूनिट के कन्वेयर बेल्ट में भीषण आग लग गई। इंटक संगठन ने फर्म पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कन्वेयर बेल्टों के रखरखाव के लिए परियोजना ने करोड़ों रुपए के टेंडर किए थे। आग इतनी भीषण थी कि दो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात साढ़े आठ बजे हालात काबू में आए। परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि इस कन्वेयर बेल्ट से सातवीं आठवीं सुपर क्रिटिकल यूनिट को कोल आपूर्ति की जाती है।