पहले टेस्ट में श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने छोड़ी छाप, 28 रन की जुझारू पारी

श्रीगंगानगर। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में मानव ने बल्लेबाजी में संयम और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मानव सुथार ने 41 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और दो छक्के लगाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और टीम की पारी को संभालने में योगदान दिया। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वे अफगानिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद सलीम की गेंद पर विकेटकीपर अफसर को कैच थमा बैठे। लेकिन अपने पहले टेस्ट मैच में दिखाई गई बल्लेबाजी क्षमता ने क्रिकेट प्रेमियों और चयनकर्ताओं का ध्यान जरूर आकर्षित किया। श्रीगंगानगर के इस होनहार खिलाड़ी की उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि मानव ने अपने पदार्पण मैच में ही प्रतिभा की झलक दिखाकर भविष्य के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है।