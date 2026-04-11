Jhunjhunu: ट्रेलर ने तंबू में मचाया कोहराम,‘मां-बेटी और भांजी की नींद में ​बिछ गई लाशें’, मातम पसरा

प्रत्यक्षदर्शी कांकरिया निवासी रणजीत भोपा ने बताया कि ‘यह सब लोग नवलगढ़ में मजदूरी कर रहे थे। गुरुवार दोपहर को नंगली दीप सिंह में प्याज खोदने के लिए आए थे। करीब 19 लोग शामिल थे। रात को खाना खा कर सो गए। शुक्रवार तड़के ट्रेलर आफत बन कर आया। ट्रेलर के चालक ने लापरवाही से तंबू पर ट्रेलर चढ़ा दिया। अचानक तेज धमाके के साथ आंख खुली तो तंबू के अंदर ट्रेलर घुसा हुआ था और नीचे लोग दबे पड़े थे। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई।