झुंझुनूं: ACB की भनक लगने पर सरकारी गाड़ी लेकर भागा थाने का चालक, जानें पूरा घटनाक्रम

एसीबी जयपुर के डीएसपी सुरेंद्र पंचौली के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि सूखी लकड़ी के परिवहन के एवज में पुलिस थाने का चालक अनिल कुमार रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और परिवादी के साथ कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण को थाने भेजा गया। वहां परिवादी ने चालक को मांगी रिश्वत की राशि सौंप दी। उस समय शांतिभंग में गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाना था।